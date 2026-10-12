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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

На Кубани уничтожили две мины времен Великой Отечественной войны

12.10.2026, 12:31
В Крымском районе взрывотехники уничтожили две мины, обнаруженные при прокладке газопровода. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю.

пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю

Боеприпасы нашли в лесном массиве возле села Верхний Адагум. На место прибыли специалисты ОМОН. Специалисты установили, что находками оказались 82-мм минометная мина и немецкая противопехотная выпрыгивающая мина S-Mine времен Великой Отечественной войны.
Боеприпасы вывезли в карьер и уничтожили с соблюдением мер безопасности.

Константин Соловьев