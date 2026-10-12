В Дагестане возбудили дело об участии в запрещенной экстремистской организации

По версии следствия, мужчина, зная о признании объединения экстремистским и запрете его деятельности в России, продолжил участвовать в его работе. В частности, он распространял среди граждан документы и агитационные материалы от имени организации, выдавал справки и размещал в интернете видеоматериалы, пропагандирующие ее идеологию. Кроме того, по данным следствия, подозреваемый использовал созданную им страницу на видеохостинге для распространения материалов, направленных на продолжение деятельности запрещенного объединения.