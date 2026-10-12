В КЧР наращивают производство минеральной и питьевой воды
12.10.2026, 12:13
Карачаево-Черкесия сохраняет лидерство в производстве минеральной и питьевой воды. Об этом сообщили в Северо-Кавказстате.
По итогам восьми месяцев этого года производство природной минеральной и питьевой воды, расфасованной в емкости, составило 605,65 млн литров — на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Индекс производства составил 110,6%.
Объем отгруженной продукции за этот период достиг 10,95 млрд рублей, увеличившись на 28,6% в годовом выражении.