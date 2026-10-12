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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Черноземье

Башкирскому бизнесмену вновь не удалось войти в банкротство банка «Воронеж»

12.10.2026, 12:15
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу башкирского предпринимателя Тимура Ишалина на решение предыдущей инстанции об отказе в разрешении разногласий с конкурсным управляющим обанкротившегося банка «Воронеж» — Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Господину Ишалину также вернут госпошлину в размере 10 тыс. руб., уплаченную за рассмотрение его заявления. Кассационной жалобы от бизнесмена пока не поступало.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье, Тимур Ишалин подал жалобу на отказ в удовлетворении заявления о разрешении разногласий с АСВ в июле. С марта предприниматель пытается через суд включить в реестр требований кредиторов «Воронежа» долг в 81,5 млн руб., образовавшийся по договору банковского счета. Подробности претензий не уточняются.

  • В пресс-службе АСВ «Ъ-Черноземье» поясняли, что «основания для удовлетворения заявления Тимура Ишалина о включении его требований в реестр требований кредиторов банка отсутствуют». Деталей спора там, впрочем, не раскрывали.

  • В марте суд вернул заявление бизнесмену, указав, что тот не представил доказательств предварительных обращений с требованиями к конкурсному управляющему банка «Воронеж» и тем самым нарушил установленный законом порядок присоединения к банкротству. После этого Тимур Ишалин подал заявление о том, что урегулировал разногласия с АСВ.

  • В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что АСВ не смогло оспорить отказ во взыскании с экс-руководителей банка «Воронеж» 2 млрд руб. Суд оставил без изменений решения предыдущих инстанций, отказавших во взыскании с бывших контролирующих лиц части убытков.

  • Речь идет о взыскании 1,94 млрд руб. с экс-президента банка Олега Кисляка, бывшего первого зампреда правления Татьяны Зюзюковой и экс-члена правления Светланы Струковой. Также арбитражный суд Воронежской области продлил конкурсное производство обанкротившегося банка на шесть месяцев, начиная с 28 февраля.

Банк России отозвал лицензию «Воронежа» 15 июня 2018 года из-за проведения якобы «теневых» валютных операций. Ряд сделок, в которых Центробанк и АСВ увидели признаки вывода активов, ранее легли в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), которое возбудила воронежская полиция.
Подробнее об уголовном деле — в публикации «Ъ-Черноземье» «Полиция догнала банк "Воронеж"».

Егор Якимов