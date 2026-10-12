Башкирскому бизнесмену вновь не удалось войти в банкротство банка «Воронеж»

В пресс-службе АСВ «Ъ-Черноземье» поясняли, что «основания для удовлетворения заявления Тимура Ишалина о включении его требований в реестр требований кредиторов банка отсутствуют». Деталей спора там, впрочем, не раскрывали.

В марте суд вернул заявление бизнесмену, указав, что тот не представил доказательств предварительных обращений с требованиями к конкурсному управляющему банка «Воронеж» и тем самым нарушил установленный законом порядок присоединения к банкротству. После этого Тимур Ишалин подал заявление о том, что урегулировал разногласия с АСВ.

В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что АСВ не смогло оспорить отказ во взыскании с экс-руководителей банка «Воронеж» 2 млрд руб. Суд оставил без изменений решения предыдущих инстанций, отказавших во взыскании с бывших контролирующих лиц части убытков.