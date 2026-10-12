На Ставрополье экс-сотрудницу земельного комитета осудили за пособничество в хищении
12.10.2026, 12:05
В Ставропольском крае суд признал виновной бывшую сотрудницу земельного комитета в пособничестве в хищении муниципальной земли. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Как установлено следствием, в 2022 году осужденная изготовила поддельное свидетельство о праве собственности на землю от 1995 года, что позволило ее подельникам обманным путем незаконно зарегистрировать право собственности на 1,5 га муниципальной земли. Бюджету причинен ущерб на сумму свыше 2,9 млн рублей.
С учетом обстоятельств дела и личности подсудимой суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Уголовные дела в отношении подельников выделены в отдельные производства. Приговор в законную силу не вступил.