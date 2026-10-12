На Ставрополье экс-сотрудницу земельного комитета осудили за пособничество в хищении

Как установлено следствием, в 2022 году осужденная изготовила поддельное свидетельство о праве собственности на землю от 1995 года, что позволило ее подельникам обманным путем незаконно зарегистрировать право собственности на 1,5 га муниципальной земли. Бюджету причинен ущерб на сумму свыше 2,9 млн рублей.