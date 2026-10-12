В Северной Осетии на развитие АПК направят почти 1,9 млрд рублей

В Северной Осетии на развитие агропромышленного комплекса (АПК) направят почти 1,9 млрд руб. Средства предусмотрены на поддержку фермерских хозяйств и сельхозпредприятий, а также модернизацию социальных объектов в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в СКФО.