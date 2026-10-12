Прокуратура Краснодара добилась погашения долга за аренду земли на 1,6 млн рублей
12.10.2026, 11:51
Прокуратура Карасунского административного округа Краснодара добилась погашения задолженности за арендную плату на земельные участки. Ведомство провело проверку исполнения требований земельного законодательства в части своевременного внесения арендной платы за участки, находящиеся в муниципальной собственности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель заключил с администрацией муниципального образования город Краснодар договоры аренды трех земельных участков. В соответствии с условиями договоров на арендатора возложена обязанность своевременно и в полном объёме вносить арендную плату за пользование участками. Однако предприниматель эту обязанность надлежащим образом не исполнял, в результате чего перед бюджетом города образовалась задолженность более 1,6 млн руб.
Прокуратура округа внесла индивидуальному предпринимателю представление, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена в полном объеме.