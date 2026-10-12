Прокуратура Краснодара добилась погашения долга за аренду земли на 1,6 млн рублей

В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель заключил с администрацией муниципального образования город Краснодар договоры аренды трех земельных участков. В соответствии с условиями договоров на арендатора возложена обязанность своевременно и в полном объёме вносить арендную плату за пользование участками. Однако предприниматель эту обязанность надлежащим образом не исполнял, в результате чего перед бюджетом города образовалась задолженность более 1,6 млн руб.