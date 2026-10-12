В КБР главу сельхозкомпании подозревают в мошенничестве с кредитами на 9 млн рублей
12.10.2026, 11:47
Предпринимателя из Кабардино-Балкарии подозревают в мошенничестве с кредитными средствами на сумму 9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
«По данным следствия, в сентябре и октябре 2022 года руководитель организации заключил с финансовым учреждением договоры на получение двух кредитов на общую сумму 9 млн рублей. Деньги выделялись на пополнение оборотных средств. Однако исполнять кредитные обязательства мужчина не планировал. Совершив всего два платежа в счёт погашения долга, он инициировал процедуру банкротства юридического лица, а заёмные средства потратил по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.
Речь идёт о 61-летнем руководителе компании, специализирующейся на производстве сельхозпродукции. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.