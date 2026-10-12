В КБР главу сельхозкомпании подозревают в мошенничестве с кредитами на 9 млн рублей

«По данным следствия, в сентябре и октябре 2022 года руководитель организации заключил с финансовым учреждением договоры на получение двух кредитов на общую сумму 9 млн рублей. Деньги выделялись на пополнение оборотных средств. Однако исполнять кредитные обязательства мужчина не планировал. Совершив всего два платежа в счёт погашения долга, он инициировал процедуру банкротства юридического лица, а заёмные средства потратил по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.