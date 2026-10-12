Поврежденный БПЛА детский сад в Тамбовской области отремонтируют на этой неделе
12.10.2026, 11:36
В городе Рассказово Тамбовской области продолжается ремонт в здании детского сада, которое получило повреждения ночью 9 октября при падении обломков украинского БПЛА. Восстановительный процесс планируют закончить на этой неделе. Об этом на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона сообщил и. о. главы администрации города Игорь Ситаев.
По его словам, строители уже демонтировали все разрушенные конструкции, установили две новые металлические двери, наладили работу пожарной сигнализации и заменили слой утеплителя под фасадными системами.
На время восстановительных работ детей перевели в другое помещение. Образовательный процесс в детском саду возобновился с 12 октября.
Глава региона Евгений Первышов поручил местным властям оперативно устранить последствия инцидента и в кратчайшие сроки привести здание в нормативное состояние.
В ночь на 9 октября дежурные средства ПВО уничтожили над Тамбовской областью 12 БПЛА. Обломки одного из них упали на территорию детского сада в городе Рассказово, повредив остекление, элементы крыши и фасад строения. В результате происшествия никто не пострадал.