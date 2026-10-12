Поврежденный БПЛА детский сад в Тамбовской области отремонтируют на этой неделе

В городе Рассказово Тамбовской области продолжается ремонт в здании детского сада, которое получило повреждения ночью 9 октября при падении обломков украинского БПЛА. Восстановительный процесс планируют закончить на этой неделе. Об этом на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона сообщил и. о. главы администрации города Игорь Ситаев.