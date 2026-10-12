Новороссийск стал лидером Юга России по покупательной способности зарплат

В число городов с наиболее высокой покупательной способностью также вошли Новый Уренгой, Салехард и Анадырь. Они заняли первые три позиции рейтинга: соотношение средней зарплаты и стоимости фиксированного набора там составило 5,9, 5,6 и 5,3 соответственно.