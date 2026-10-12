Новороссийск стал лидером Юга России по покупательной способности зарплат
12.10.2026, 11:27
Новороссийск стал лидером среди городов юга России по покупательной способности средней зарплаты. По данным исследования «РИА Новости», подготовленного по итогам января — июня 2026 года, город занял 44-ю строчку общероссийского рейтинга.
Средний размер зарплаты после вычета налогов в Новороссийске составил 96,4 тыс. рублей. За год показатель вырос на 14,2%. Согласно расчетам аналитиков, на такую сумму можно приобрести 3,48 фиксированного потребительского набора товаров и услуг.
В число городов с наиболее высокой покупательной способностью также вошли Новый Уренгой, Салехард и Анадырь. Они заняли первые три позиции рейтинга: соотношение средней зарплаты и стоимости фиксированного набора там составило 5,9, 5,6 и 5,3 соответственно.
На противоположном конце списка оказались Грозный и Нальчик, где средний заработок позволяет приобрести около 2,2 потребительского набора. В большинстве российских городов показатель находится в диапазоне от 2,5 до 3,5 набора.
Исследование учитывает не только размер заработка, но и его соотношение со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг в регионе.