Дагестанцам готовы выплатить остатки материнского капитала единовременно
12.10.2026, 11:26
Дагестанские семьи могут единовременно получить неиспользованный остаток материнского капитала, если сумма не превышает 10 тыс. рублей. Потратить эти деньги можно на любые цели. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Республике Дагестан.
Выплата носит заявительный характер и доступна всем владельцам сертификата.
Срок рассмотрения заявки минимален — решение принимается за пять рабочих дней.