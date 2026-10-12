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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Кавказ

Дагестанцам готовы выплатить остатки материнского капитала единовременно

12.10.2026, 11:26
Дагестанские семьи могут единовременно получить неиспользованный остаток материнского капитала, если сумма не превышает 10 тыс. рублей. Потратить эти деньги можно на любые цели. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Республике Дагестан.
Выплата носит заявительный характер и доступна всем владельцам сертификата.
Срок рассмотрения заявки минимален — решение принимается за пять рабочих дней.

Мария Хоперская