Дагестанцам готовы выплатить остатки материнского капитала единовременно

Дагестанские семьи могут единовременно получить неиспользованный остаток материнского капитала, если сумма не превышает 10 тыс. рублей. Потратить эти деньги можно на любые цели. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Республике Дагестан.