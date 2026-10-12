В Предгорном округе Ставрополья заменили 8,5 тыс. светильников уличного освещения

Основной объем работ, как отмечается, связан с заменой устаревших ламп на светодиодные. Приоритет отдали центральным дорогам, перекресткам, транспортным развязкам и территориям возле социальных учреждений. Кроме того, на 12 улицах, где ранее не было освещения, установили около 200 светоточек.