В Предгорном округе Ставрополья заменили 8,5 тыс. светильников уличного освещения
12.10.2026, 11:26
В Предгорном округе Ставропольского края с начала 2026 года заменили 8,5 тыс. светильников уличного освещения. Работы охватили более 450 адресов. На подготовку к осенне-зимнему сезону пришлось 2,5 тыс. новых светильников, сообщили в администрации муниципалитета.
Основной объем работ, как отмечается, связан с заменой устаревших ламп на светодиодные. Приоритет отдали центральным дорогам, перекресткам, транспортным развязкам и территориям возле социальных учреждений. Кроме того, на 12 улицах, где ранее не было освещения, установили около 200 светоточек.
Финансирование модернизации из муниципального бюджета вдвое превысило объем средств, выделенных на эти цели за аналогичный период прошлого года.
До конца 2026 года планируется заменить еще 1 тыс. светильников. Таким образом, общее число обновленных светоточек с начала года должно достичь 9,5 тыс.