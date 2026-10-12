В Ставропольском крае снизили тариф на утилизацию отходов для ООО «ЖКХ»
12.10.2026, 11:24
С 1 октября в Ставропольском крае действует сниженный предельный тариф на утилизацию твердых коммунальных отходов для ООО «ЖКХ». Стоимость обработки одной тонны отходов уменьшилась на 357,79 рубля — с 2 676,86 до 2 319,07 рубля без учета НДС. Изменение утверждено постановлением региональной тарифной комиссии края от 29 сентября 2026 года № 54/2 и установлено на период с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
Тариф распространяется на отдельную операцию по утилизации ТКО — производство искусственных грунтов из органической части отходов. Объект ООО «ЖКХ» расположен в хуторе Усть-Невинском Кочубеевского округа. Согласно производственной программе предприятия на 2026 год, таким способом планируется утилизировать 30% массы отходов, поступающих на объект.
При этом снижение тарифа для ООО «ЖКХ» не означает автоматического уменьшения платы жителей за вывоз мусора.