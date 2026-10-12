Власти Сочи рассматривают возможность построить новую школу в Пластунке без сноса старого здания

Вопрос о строительстве нового образовательного учреждения вызвал обеспокоенность родителей. По информации из обращения, на время работ учеников планируют перевести в школу №20, однако маршрут до нее проходит по улице Джапаридзе, где, как утверждают авторы обращения, регулярно происходят оползни и обвалы. По их словам, опасность дороги подтверждали ГИБДД и прокуратура.