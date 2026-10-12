Власти Сочи рассматривают возможность построить новую школу в Пластунке без сноса старого здания
12.10.2026, 11:20
В Сочи рассматривают техническую возможность строительства новой школы в селе Пластунка с сохранением действующего здания образовательного учреждения на время проведения работ. Об этом сообщили в ответе Департамента образования города на обращение, связанное с планами по строительству и временным переводом учеников школы №44.
По информации ведомства, вопрос прорабатывается застройщиком «Якорная Щель» по поручению главы Сочи Андрея Прошунина. Один из рассматриваемых вариантов предусматривает сохранение существующего здания школы для продолжения учебного процесса в период строительства нового объекта.
В случае необходимости временного перевода учащихся в другую образовательную организацию их планируют разместить в школе №20 Сочи. В Департаменте образования уточнили, что при организации учебного процесса должны быть соблюдены санитарно-эпидемиологические требования к обучению, воспитанию, отдыху и оздоровлению детей и молодежи.
Для школьников предусмотрят соответствующие графики занятий и питания. Количество выделяемых учебных кабинетов рассчитано с учетом числа классов-комплектов основной общеобразовательной школы №44 на 2026–2027 учебный год.
В ведомстве также сообщили, что всех учеников школы №44 переведут в школу №20 независимо от места их регистрации. Для детей, проживающих в селе Пластунка, организуют подвоз на школьных автобусах к месту обучения и обратно.
Вопрос о строительстве нового образовательного учреждения вызвал обеспокоенность родителей. По информации из обращения, на время работ учеников планируют перевести в школу №20, однако маршрут до нее проходит по улице Джапаридзе, где, как утверждают авторы обращения, регулярно происходят оползни и обвалы. По их словам, опасность дороги подтверждали ГИБДД и прокуратура.
Родители также указывают на возможную переполненность школы №20 и просят сохранить здание школы №44 до завершения строительства нового учреждения.