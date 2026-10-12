На трассе «Манас — Сергокала — Первомайское» завершены основные ремонтные работы
12.10.2026, 11:12
В Сергокалинском районе Дагестана на дороге «Манас — Сергокала — Первомайское» на участке с 53-го по 58-й километр завершены основные работы. Об этом сообщили в Дагавтодоре.
Сейчас объект готовится к вводу в эксплуатацию: ведутся последние работы по обустройству дороги. Горизонтальная разметка уже нанесена, устанавливаются сигнальные столбики, дорожные знаки и барьерные ограждения.
Трасса имеет стратегическое значение для республики: она связывает сразу три района — Сергокалинский, Каякентский и Левашинский — с Махачкалой и Избербашем, а также обеспечивает выход на федеральную трассу Р-217 «Кавказ». Завершить ремонт планируется до конца октября этого года.