Ставрополье впервые примет чемпионат России по дзюдо

Край на домашнем турнире представят 20 дзюдоистов. Для них это возможность показать своё мастерство на родной земле при поддержке земляков. Соревнования развернутся в комплексе «Минводы ЭКСПО». С 15 по 17 октября состоятся личные поединки, 18 октября определятся победители командного турнира.