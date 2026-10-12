Ставрополье впервые примет чемпионат России по дзюдо
12.10.2026, 11:01
С 15 по 18 октября Ставропольский край впервые станет центром российского дзюдо: в Минеральных Водах пройдет чемпионат России, который соберет сильнейших спортсменов со всей страны. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Край на домашнем турнире представят 20 дзюдоистов. Для них это возможность показать своё мастерство на родной земле при поддержке земляков. Соревнования развернутся в комплексе «Минводы ЭКСПО». С 15 по 17 октября состоятся личные поединки, 18 октября определятся победители командного турнира.
Ставропольцев и гостей края приглашают стать частью большого спортивного события.