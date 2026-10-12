В КБР прокуратура контролирует расследование смертельного ДТП с тремя погибшими

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, двигаясь по автодороге «Чегем-2 — Булунгу», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилями «ВАЗ-2107» и «Лада Приора». В результате водитель «Приоры», а также его пассажиры — женщина и ребёнок получили травмы, несовместимые с жизнью. Ещё два пассажира «Приоры», в том числе несовершеннолетний, а также водитель BMW с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.