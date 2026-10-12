В Карачаево-Черкесии началась уборка сахарной свеклы
12.10.2026, 10:45
В хозяйствах Карачаево-Черкесии стартовала уборочная кампания сахарной свеклы. В этом году под культурой занято 3276 га, уже убрано 213 га и собрано 10 224 т корнеплодов.
Для сравнения: в 2025 году в республике собрали 245,2 тыс. тонн сахарной свеклы. Итоги нынешней уборочной кампании будут подведены по завершении сезона.
Собранный урожай направляется на переработку на сахарный завод КЧР, что обеспечивает местное производство необходимым сырьем. Производителям сахарной свёклы оказывается и государственная поддержка: из республиканского бюджета предусмотрены субсидии на компенсацию части затрат на произведённую и сданную на переработку продукцию.