В Новороссийске 12 октября проведут учения со стрельбами в морском порту
12.10.2026, 10:23
В акватории морского порта Новороссийск 12 октября 2026 года запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Мероприятия пройдут в два этапа: с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Об этом сообщили в Новороссийской военно-морской базе.
В ходе учений военнослужащие отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Программа предусматривает выполнение практических стрельб из артиллерийских установок.
На время проведения стрельб вводится запрет на плавание всех маломерных судов и плавсредств в акватории, где проводятся учения. Ограничения распространяются в том числе на суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда.
Запрет также касается надувных плавсредств и оборудования для занятий водными видами спорта. В перечне указаны гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги.