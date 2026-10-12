В Новороссийске 12 октября проведут учения со стрельбами в морском порту

В акватории морского порта Новороссийск 12 октября 2026 года запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Мероприятия пройдут в два этапа: с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Об этом сообщили в Новороссийской военно-морской базе.