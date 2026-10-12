С администрации Ленинского района Ставрополя взыскали ущерб за упавшую на автомобиль ветку
12.10.2026, 10:09
Суд взыскал с администрации Ленинского района Ставрополя ущерб, причинённый автомобилю. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ставропольского края.
Как установлено в ходе рассмотрения дела, на принадлежащий истцу автомобиль упала ветка с дерева, произрастающего на территории внутриквартальной зоны района.
Поскольку правообладатели земельных участков обязаны обеспечивать сохранность и содержание зелёных насаждений, а также уход за ними, суд взыскал в пользу истца ущерб на сумму 838 176,48 рубля. Решение в законную силу не вступило.