Россельхознадзор запретил ввоз в Краснодаре партии импортного винограда
12.10.2026, 10:06
Россельхознадзор запретил ввоз более 21 т импортного винограда, зараженного повиликой. Партия весом 21,3 т была выявлена 7 октября должностными лицами Южного межрегионального управления ведомства при проведении карантинного фитосанитарного контроля на складе временного хранения в Краснодаре.
Образцы направили для лабораторных исследований в Южный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ», подведомственного Россельхознадзору. Фитосанитарная экспертиза подтвердила наличие в винограде частей растения повилики (Cuscuta spp.), включенной в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.
В целях предотвращения распространения сорняка на территории России, в соответствии со статьей 15 Федерального закона «О карантине растений», ввоз зараженной партии был запрещен.