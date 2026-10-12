Россельхознадзор запретил ввоз в Краснодаре партии импортного винограда

Россельхознадзор запретил ввоз более 21 т импортного винограда, зараженного повиликой. Партия весом 21,3 т была выявлена 7 октября должностными лицами Южного межрегионального управления ведомства при проведении карантинного фитосанитарного контроля на складе временного хранения в Краснодаре.