Анапа возглавила список курортных городов России по росту цен на вторичное жилье

При этом в других популярных курортных городах цены на вторичку за квартал, напротив, снижались. Наибольшее падение отметилось в Сочи (4%, до 284,8 тыс. рублей за 1 кв. м) и Краснодаре (0,7%, до 131,3 тыс. руб.). Замыкает тройку лидеров по снижению Севастополь (0,43%, до 198,4 тыс. рублей за 1 кв. м).