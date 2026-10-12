Анапа возглавила список курортных городов России по росту цен на вторичное жилье
12.10.2026, 09:52
Анапа стала лидером среди курортных городов России по росту цен на вторичное жильё за III квартал 2026 года. Об этом говорится в материалах группы SRG, которые есть в распоряжении ТАСС. За июль–сентябрь квадратный метр в городе-курорте подорожал на 3,75%, до 182 тыс. рублей.
Следом идут Нальчик (+3%, до 100 тыс. рублей за 1 кв. м) и Армавир (+2,03%, до 98 тыс. руб.).
При этом в других популярных курортных городах цены на вторичку за квартал, напротив, снижались. Наибольшее падение отметилось в Сочи (4%, до 284,8 тыс. рублей за 1 кв. м) и Краснодаре (0,7%, до 131,3 тыс. руб.). Замыкает тройку лидеров по снижению Севастополь (0,43%, до 198,4 тыс. рублей за 1 кв. м).