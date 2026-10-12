В Сочи утром 12 октября топливо доступно на 45 АЗС

Дизельное топливо продается на 33 заправках, сжиженный углеводородный газ (СУГ) — на десяти. Актуальную информацию о наличии топлива можно получить на официальных сайтах и в приложениях «Роснефти», «Лукойла» и «Газпромнефти», а также через сервис «Яндекс Заправки».