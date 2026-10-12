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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Сочи

В Сочи утром 12 октября топливо доступно на 45 АЗС

12.10.2026, 09:51
В Сочи по состоянию на 9:30 12 октября работают 45 автозаправочных станций. По данным топливных операторов, бензин АИ-100 был доступен на семи АЗС, АИ-95 и АИ-92 — на 31 станции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Дизельное топливо продается на 33 заправках, сжиженный углеводородный газ (СУГ) — на десяти. Актуальную информацию о наличии топлива можно получить на официальных сайтах и в приложениях «Роснефти», «Лукойла» и «Газпромнефти», а также через сервис «Яндекс Заправки».

Константин Соловьев