Краснодар вошел в топ курортных городов по снижению цен на «вторичку»

В то же время в ряде городов стоимость жилья выросла. Наибольшая динамика отмечена в Анапе, где квадратный метр подорожал на 3,75%, до 182 тыс. руб. В Нальчике рост составил 3%, до 100 тыс. руб., в Армавире — 2,03%, до 98 тыс. руб. за кв. м. Все изменения рассчитаны относительно второго квартала 2026 года.