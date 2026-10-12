Краснодар вошел в топ курортных городов по снижению цен на «вторичку»
12.10.2026, 09:49
В третьем квартале 2026 года Сочи и Краснодар продемонстрировали наиболее заметное снижение цен на вторичное жилье среди популярных курортных городов России. В Сочи стоимость квадратного метра сократилась на 4%, до 284,8 тыс. руб., в Краснодаре — на 0,7%, до 131,3 тыс. руб. Такие данные приводятся в исследовании группы SRG, передает ТАСС.
В Севастополе цены на вторичное жилье за июль—сентябрь снизились на 0,43%, до 198,4 тыс. руб. за кв. м.
В то же время в ряде городов стоимость жилья выросла. Наибольшая динамика отмечена в Анапе, где квадратный метр подорожал на 3,75%, до 182 тыс. руб. В Нальчике рост составил 3%, до 100 тыс. руб., в Армавире — 2,03%, до 98 тыс. руб. за кв. м. Все изменения рассчитаны относительно второго квартала 2026 года.