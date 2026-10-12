Новороссийск и Дивноморское вошли в топ бюджетных направлений в октябре
12.10.2026, 09:38
Алупка в Крыму стала самым бюджетным направлением для отдыха в октябре 2026 года. Средняя стоимость ночи в местных объектах размещения составляет 1,6 тыс. руб., а средняя продолжительность поездки — восемь ночей. Такие данные приводит российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру».
Второе место в рейтинге заняла Астрахань, где ночь проживания обходится в среднем в 1,9 тыс. руб., а поездка длится четыре ночи. На третьей позиции расположилась Феодосия в Крыму со средней стоимостью размещения 2,45 тыс. руб. за ночь и продолжительностью отдыха девять ночей.
В десятку наиболее экономичных направлений также вошли Миатли в Дагестане (2,75 тыс. руб. за ночь), Петрозаводск (2,76 тыс. руб.), Дербент (2,77 тыс. руб.), Дивноморское в Краснодарском крае (2,77 тыс. руб.), Тюмень (2,84 тыс. руб.), Уфа (2,96 тыс. руб.) и Новороссийск (2,98 тыс. руб.).
Таким образом, в рейтинге представлены сразу несколько направлений на юге России: два крымских курорта, два населенных пункта Дагестана и два города Краснодарского края. Самая продолжительная средняя поездка среди участников первой десятки приходится на Дивноморское — десять ночей, а самая короткая — на Миатли, где туристы в среднем останавливаются на две ночи.