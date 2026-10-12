Новороссийск и Дивноморское вошли в топ бюджетных направлений в октябре

Таким образом, в рейтинге представлены сразу несколько направлений на юге России: два крымских курорта, два населенных пункта Дагестана и два города Краснодарского края. Самая продолжительная средняя поездка среди участников первой десятки приходится на Дивноморское — десять ночей, а самая короткая — на Миатли, где туристы в среднем останавливаются на две ночи.