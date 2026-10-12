В аэропорту Сочи задерживаются 32 рейса
12.10.2026, 09:35
Вылет и прилет 32 рейсов задерживаются в международном аэропорту Сочи. Информация об этом следует из данных онлайн-табло аэропорта.
На вылет задерживаются 15 рейсов, в том числе по одному в Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск, Нижний Новгород, Тель-Авив и Новосибирск, по два — в Москву, Ижевск и Казань, три — в Екатеринбург. Задержки составляют от менее чем часа до 21 часа.
На прилет задержаны еще 17 рейсов: по одному из Перми, Челябинска, Новосибирска, Уфы и Москвы, по два — из Батуми, Нижнего Новгорода и Казани, по три — из Екатеринбурга и Ижевска. Задержки варьируются от менее чем часа до 29 часов.