В аэропорту Сочи задерживаются 32 рейса

На прилет задержаны еще 17 рейсов: по одному из Перми, Челябинска, Новосибирска, Уфы и Москвы, по два — из Батуми, Нижнего Новгорода и Казани, по три — из Екатеринбурга и Ижевска. Задержки варьируются от менее чем часа до 29 часов.