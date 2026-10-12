В Новороссийске 12 октября пройдут учения со стрельбами
12.10.2026, 09:31
В акватории морского порта Новороссийск сегодня, 12 октября, пройдут учения дежурных сил военно-морской базы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Маневры запланированы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Во время учений военные отработают действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников. Планируются практические стрельбы из артиллерийских установок с молов Военной гавани.
На время стрельб в акватории порта запретят плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные и спортивные парусные суда, незарегистрированные лодки, надувные средства, гидроциклы, виндсерфы и сапборды. Кроме того, будут запрещены подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.