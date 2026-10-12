В Новороссийске 12 октября пройдут учения со стрельбами

На время стрельб в акватории порта запретят плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные и спортивные парусные суда, незарегистрированные лодки, надувные средства, гидроциклы, виндсерфы и сапборды. Кроме того, будут запрещены подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.