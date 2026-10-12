Верховный суд не стал пересматривать спор о комплексе за 50 млн рублей в Таганроге

Конфликт возник между ООО «23 МОЗ» и ООО «Гермип». Завод пытался вернуть имущество, которое считал незаконно удерживаемым, и оспорить сделку с ним. «Гермип», в свою очередь, добивался признания недействительными торгов, на которых продавались спорные объекты, и договора купли-продажи. В деле также участвовали компании «Южный Таможенный Представитель», «Бриг-Логистик», «Право-Торг» и предприниматели.