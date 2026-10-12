Верховный суд не стал пересматривать спор о комплексе за 50 млн рублей в Таганроге
12.10.2026, 09:24
Верховный суд РФ отказался пересматривать спор о правах на промышленный комплекс в Таганроге, проданный на торгах за 50 млн руб. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Конфликт возник между ООО «23 МОЗ» и ООО «Гермип». Завод пытался вернуть имущество, которое считал незаконно удерживаемым, и оспорить сделку с ним. «Гермип», в свою очередь, добивался признания недействительными торгов, на которых продавались спорные объекты, и договора купли-продажи. В деле также участвовали компании «Южный Таможенный Представитель», «Бриг-Логистик», «Право-Торг» и предприниматели.
На торгах 6 ноября 2022 года имущественный комплекс был продан за 50,001 млн руб. В состав лота вошли земельный участок площадью 3,64 га, производственные цеха, склад, административное здание, трансформаторная подстанция и подъездной железнодорожный путь. Договор купли-продажи был заключён с Марией Сафроновой.
Впоследствии суд признал торги недействительными, а также признал недействительным договор купли-продажи имущества. Решением от 18 ноября 2025 года Арбитражный суд Ростовской области отказал в требованиях «23 МОЗ» и удовлетворил встречный иск «Гермипа». Апелляционная инстанция в январе 2026 года и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в июне оставили решение без изменения.
Предприниматели Ирэна Литвиненко и Мария Сафронова попытались оспорить судебные акты в Верховном суде, однако судья отказал в передаче их жалоб на рассмотрение экономической коллегии. Таким образом, решения нижестоящих судов остались в силе.
Спор касается промышленного комплекса на Николаевском шоссе, 10-Д в Таганроге. Помимо производственных и складских зданий, в состав имущества входят административное здание, трансформаторная подстанция и земельный участок. Цена продажи в 50,001 млн руб. отражает стоимость сделки на торгах, но сама по себе не является подтверждением рыночной стоимости комплекса.
По данным портала kartoteka.ru, ООО «Гермип» зарегистрировано 2 декабря 2010 года в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — оказание услуг в области бухгалтерского учета, финансового аудита и налогового консультирования. Учредители — Дмитрий Еремеев и Ольга Медведева. Уставный капитал — 50 тыс. руб.
ООО «23 МОЗ» зарегистрировано 9 ноября 2005 года в Таганроге Ростовской области. Основной вид деятельности — оптовая торговля металлами в первичных формах. Учредитель — Михаил Экнадиосов. Уставный капитал — 10 тыс. руб.
Компания находится в конкурсном производстве, конкурсным управляющим указан Ольга Хмельницкая. В мае 2026 года налоговый орган принял решение о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений, однако в августе было подано заявление лица, чьи права затрагивало исключение.