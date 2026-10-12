В КБР начали укладывать трубы для реконструкции Северного водовода
12.10.2026, 09:15
В Прохладном Кабардино-Балкарии началась укладка новых труб в рамках реконструкции Северного водовода. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Обновлению подлежит участок протяженностью более 4 км. Проект предусматривает полную замену существующих трубопроводов. Отмечается, что после завершения работ планируется повысить надежность водоснабжения северной части города, где проживают более 10 тыс. человек.
Завершить работы планируется в 2027 году. Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в Нальчике продолжается капитальный ремонт детского санатория «Комсомолец».