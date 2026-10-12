Предпринимателя в Ессентуках обвинили в сбыте немаркированных сигарет

Перед судом в Ессентуках предстанет 35-летний местный житель, обвиняемый в приобретении, хранении и сбыте немаркированной никотинсодержащей продукции на сумму свыше 2,7 млн рублей. Предприниматель владеет шестью магазинами на территории города-курорта и Предгорного округа. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.