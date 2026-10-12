Предпринимателя в Ессентуках обвинили в сбыте немаркированных сигарет
12.10.2026, 09:11
Перед судом в Ессентуках предстанет 35-летний местный житель, обвиняемый в приобретении, хранении и сбыте немаркированной никотинсодержащей продукции на сумму свыше 2,7 млн рублей. Предприниматель владеет шестью магазинами на территории города-курорта и Предгорного округа. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
По данным следствия, обвиняемый приобрел немаркированную никотинсодержащую продукцию для последующей продажи в принадлежащих ему магазинах. В ходе обысков оперативники изъяли из торговых точек свыше 1,7 тыс. единиц электронных одноразовых систем курения и жидкости для паровых курительных устройств. Согласно заключению экспертизы, продукция не имеет обязательной маркировки, предусмотренной законодательством РФ. Её рыночная стоимость превышает 2,7 млн рублей.
Уголовное дело по факту приобретения, хранения и сбыта товаров без обязательной маркировки возбудил Следственный отдел ОМВД России по городу Ессентуки. Расследование завершено, материалы направлены в городской суд.