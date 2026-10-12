Свалка в ауле Кош-Хабль в Карачаево-Черкесии ликвидирована после прокурорской проверки
12.10.2026, 09:08
Прокуратура добилась ликвидации свалки в ауле Кош-Хабль Хабезского района Карачаево-Черкесии. Проверку надзорное ведомство провело после публикации о несанкционированном размещении отходов, выявленной в ходе мониторинга сети «Интернет».
Проверка показала, что на находящемся в собственности гражданина земельном участке на улице Тенистой отходы производства и потребления занимали площадь 1,2 тыс. кв. метров.
Администрация Кош-Хабльского сельского поселения, как выяснилось, факт несанкционированного размещения отходов своевременно не выявила, требований к собственнику об освобождении участка не предъявляла и не инициировала процедуру привлечения его к административной ответственности.
По внесенному надзорным ведомством в муниципалитет представлению свалка с отходами ликвидирована.