В Северной Осетии в амбулатории Заводского проводят отделку и обновляют коммуникации
12.10.2026, 09:03
В поселке Заводской продолжается капитальный ремонт амбулатории. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своих соцсетях.
Сейчас подрядчик выполняет внутреннюю отделку помещений, обновляет инженерные коммуникации и систему освещения. Кроме того, в здании планируется установить противопожарную систему.
Отмечается, что после завершения ремонта взрослые и дети смогут получать первичную медицинскую помощь и проходить необходимые процедуры по месту жительства.