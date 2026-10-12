Над Черным морем и регионами России за ночь сбили 151 БПЛА
12.10.2026, 08:42
В ночь на 12 октября дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Беспилотники обнаружили над территориями российских регионов, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, средства ПВО работали в период с 20:00 11 октября до 8:00 12 октября по московскому времени.
Беспилотные летательные аппараты перехватили и уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. Также БПЛА обнаружили над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
На Кубани также действуют ограничения на фото- и видеосъемку, а также публикацию сведений, связанных с атаками украинских беспилотников. Запрет касается информации о работе средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также о расположении военнослужащих, потенциально опасных объектов и объектов критической инфраструктуры. За несоблюдение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа может достигать 300 тыс. руб.
«Ъ-Сочи» писал, что в выходные на территории аэропорта Сочи упали обломки беспилотника. Фрагменты БПЛА также обнаружили на территории частного сектора и отелей: в одном из частных домов повреждена кровля, еще в одном — произошло возгорание.