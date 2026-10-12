Над Черным морем и регионами России за ночь сбили 151 БПЛА

На Кубани также действуют ограничения на фото- и видеосъемку, а также публикацию сведений, связанных с атаками украинских беспилотников. Запрет касается информации о работе средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также о расположении военнослужащих, потенциально опасных объектов и объектов критической инфраструктуры. За несоблюдение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа может достигать 300 тыс. руб.