Вылов рыбы в Дагестане за девять месяцев сократился на треть, до 15,8 тысячи тонн
12.10.2026, 08:38
Вылов рыбы в Дагестане в январе–сентябре 2026 года составил 15,8 тыс. т — на 33,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года (тогда добыли почти 23,8 тыс. т). Об этом «РБК Кавказ» сообщили в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.
«Самой добываемой рыбой в 2026 году остаётся килька обыкновенная — 13,3 тыс. т, однако ее вылов упал на 35,7% по сравнению с прошлогодними показателями», — отметили в ведомстве.
Снижение вылова зафиксировано по большинству основных промысловых видов и связано с погодными условиями.