Вылов рыбы в Дагестане за девять месяцев сократился на треть, до 15,8 тысячи тонн

Вылов рыбы в Дагестане в январе–сентябре 2026 года составил 15,8 тыс. т — на 33,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года (тогда добыли почти 23,8 тыс. т). Об этом «РБК Кавказ» сообщили в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.