В Новоалександровске завершили капремонт крыш трех МКД за 7,5 млн рублей
12.10.2026, 08:26
В Новоалександровске Ставропольского края завершили капитальный ремонт скатных крыш трёх многоквартирных домов. Обновлено более 900 кв. метров кровли, стоимость работ превысила 7,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ремонт провели в домах на улицах Энгельса, 5, Элеваторной, 2 и Володарского, 54. Здания построены в 1950, 1964 и 1967 годах. Старые асбестоцементные покрытия получили серьёзные повреждения, водостоки и вентиляционные каналы требовали восстановления.
В ходе работ мастера заменили поврежденные элементы стропильной системы и обрешётки, обработали древесину защитными составами, устроили парогидроизоляцию и смонтировали кровлю из металлопрофиля. Кроме того, восстановили вентиляционные каналы и водостоки, установили снегозадержатели и ограждения.