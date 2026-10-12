В Новоалександровске завершили капремонт крыш трех МКД за 7,5 млн рублей

В ходе работ мастера заменили поврежденные элементы стропильной системы и обрешётки, обработали древесину защитными составами, устроили парогидроизоляцию и смонтировали кровлю из металлопрофиля. Кроме того, восстановили вентиляционные каналы и водостоки, установили снегозадержатели и ограждения.