«Ростовские тепловые сети» не получили через суд архив платежей жителей за пять лет
12.10.2026, 08:16
ООО «Ростовские тепловые сети» не смогло добиться передачи архива начислений и платежей потребителей отопления и горячей воды от ООО «Расчетный центр Ростова-на-Дону». Верховный суд РФ отказал теплоснабжающей компании в передаче кассационной жалобы на рассмотрение экономической коллегии. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Спор возник после прекращения агентского договора от 2 марта 2020 года. По его условиям расчетный центр начислял плату за коммунальные услуги, принимал платежи, работал с просроченной задолженностью и размещал информацию в государственной информационной системе ЖКХ.
После прекращения договорных отношений «Ростовские тепловые сети» потребовали передать на электронном носителе сведения о расчетах с потребителями в Ростове за период с марта 2020 года по февраль 2025 года. Компанию интересовали данные о начислениях, оплате и перерасчетах, необходимые для ведения учета и работы с задолженностью.
Расчетный центр возражал против требований. В частности, ответчик ссылался на то, что необходимая информация уже содержится в ГИС ЖКХ. Наличие сведений о расчетах, включая начисления, оплаты и перерасчеты, подтверждалось исследованием системы в судебном заседании.
Арбитражный суд Ростовской области 22 декабря 2025 года отказал в удовлетворении иска. Апелляционная инстанция 10 марта 2026 года и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 26 июня оставили этот результат в силе. В начале октября 2026 года Верховный суд не нашел оснований для пересмотра судебных актов.