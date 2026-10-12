«Ростовские тепловые сети» не получили через суд архив платежей жителей за пять лет

После прекращения договорных отношений «Ростовские тепловые сети» потребовали передать на электронном носителе сведения о расчетах с потребителями в Ростове за период с марта 2020 года по февраль 2025 года. Компанию интересовали данные о начислениях, оплате и перерасчетах, необходимые для ведения учета и работы с задолженностью.