Владикавказ и Нальчик вошли в число городов с самыми низкими чистыми зарплатами в России
12.10.2026, 08:15
Владикавказ и Нальчик оказались в конце рейтинга российских городов по средней чистой заработной плате по итогам первого полугодия 2026 года. Соответствующие данные опубликовало «РИА Рейтинг». Жители столицы Северной Осетии получили в среднем 55,2 тыс. рублей в месяц, Нальчика — 56,2 тыс. рублей. Ниже показатели только у Грозного — 54,1 тыс. рублей.
Средняя чистая ежемесячная заработная плата жителей Ставрополя в первом полугодии 2026 года составила 70,8 тыс. рублей — на 9,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Однако в общероссийском рейтинге краевой центр опустился с 86-го на 87-е место.
В январе–июне 2025 года средняя чистая зарплата в Ставрополе составляла 64,4 тыс. рублей (рост к первому полугодию 2024 года — 5,1%). Соотношение заработной платы и стоимости фиксированного потребительского набора выросло с 2,65 до 2,72.
Для сравнения: лидерами рейтинга стали Новый Уренгой (средняя чистая зарплата 180,3 тыс. рублей), Салехард (170,1 тыс.) и Анадырь (238,6 тыс. руб.) — то есть жители столиц Северо-Кавказского региона зарабатывают примерно втрое меньше жителей городов-лидеров.
Ростов-на-Дону, замыкавший первую сотню, также ухудшил позицию, опустившись с 50-го на 52-е место. Средняя чистая зарплата жителей донской столицы составила 86,8 тыс. рублей — на 10,3% больше, чем годом ранее (78,7 тыс. руб. в январе–июне 2025 года, рост к первому полугодию 2024 года — 10,5%). Соотношение заработной платы и стоимости фиксированного потребительского набора выросло с 3,26 до 3,36.
Потребительский набор, или корзина, — это перечень базовых товаров и услуг из более чем 500 наименований: еда, одежда, косметика, моющие средства, а также незаменимые услуги вроде ЖКХ и общественного транспорта.