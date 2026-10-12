Владикавказ и Нальчик вошли в число городов с самыми низкими чистыми зарплатами в России

Ростов-на-Дону, замыкавший первую сотню, также ухудшил позицию, опустившись с 50-го на 52-е место. Средняя чистая зарплата жителей донской столицы составила 86,8 тыс. рублей — на 10,3% больше, чем годом ранее (78,7 тыс. руб. в январе–июне 2025 года, рост к первому полугодию 2024 года — 10,5%). Соотношение заработной платы и стоимости фиксированного потребительского набора выросло с 3,26 до 3,36.