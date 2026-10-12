Красная икра в Ставропольском крае подорожала на 39%, продажи снизились
12.10.2026, 07:40
Медианная стоимость килограмма натуральной красной икры в Ставропольском крае за январь–сентябрь 2026 года составила 17,6 тыс. рублей — на 39% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Число покупок при этом сократилось на 10%. Об этом РБК Кавказ сообщили в пресс-службе аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
В сентябре, по данным центра, медианная цена килограмма деликатеса достигла 18,8 тыс. рублей, прибавив 51% год к году. Спрос при этом продолжил сжиматься: количество покупок снизилось на 16%, а средний чек — на 15%, до 3,24 тыс. рублей. В аналитическом центре такую динамику объясняют сменой потребительской модели: жители региона переходят на более мелкую фасовку 100–150 г вместо привычных упаковок весом 300–500 г.
Лидером спроса в текущем сезоне, по данным «Чек Индекс», стали икра кеты и нерки, тогда как в предыдущие годы потребители отдавали предпочтение икре горбуши.