Красная икра в Ставропольском крае подорожала на 39%, продажи снизились

В сентябре, по данным центра, медианная цена килограмма деликатеса достигла 18,8 тыс. рублей, прибавив 51% год к году. Спрос при этом продолжил сжиматься: количество покупок снизилось на 16%, а средний чек — на 15%, до 3,24 тыс. рублей. В аналитическом центре такую динамику объясняют сменой потребительской модели: жители региона переходят на более мелкую фасовку 100–150 г вместо привычных упаковок весом 300–500 г.