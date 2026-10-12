В Дагестане подготовили площадку для восстановления «Красного моста»
12.10.2026, 07:36
В Гергебильском районе Дагестана завершили обустройство строительной площадки и подъездной дороги для восстановления «Красного моста». Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор».
Работы ведутся на 133-м км дороги «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка». На площадке планируется возвести промежуточную опору моста. Сейчас специалисты завершают демонтаж железобетонных плит одного из пролетов сооружения.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в Дагестане решили восстановить «Красный мост» в Гергебильском районе вместо строительства новой переправы. Основным аргументом стали сроки и экономия средств.