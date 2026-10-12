Транспортная прокуратура проверяет задержки рейсов в Сочи из аэропортов Западной Сибири
12.10.2026, 07:28
В международных аэропортах Барнаула, Горно-Алтайска, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска и Омска задерживаются авиарейсы в Сочи и другие города. Транспортные прокуроры Западной Сибири проводят надзорные мероприятия для защиты прав пассажиров. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Задержки затронули рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Смартавиа», «Россия», «Сибирь» и «Азимут». Помимо Сочи, самолеты следуют в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Бангкок в Таиланде.
Кроме того, отменен рейс авиакомпании «Аэрофлот» №1555 по маршруту Новосибирск—Москва.
Транспортные прокуратуры проводят надзорные мероприятия, направленные на обеспечение прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных при задержке авиарейсов.
Пассажиры, чьи права были нарушены, могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.