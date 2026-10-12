Транспортная прокуратура проверяет задержки рейсов в Сочи из аэропортов Западной Сибири

В международных аэропортах Барнаула, Горно-Алтайска, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска и Омска задерживаются авиарейсы в Сочи и другие города. Транспортные прокуроры Западной Сибири проводят надзорные мероприятия для защиты прав пассажиров. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.