Генеральный директор УЗПМ награжден знаком отличия «За вклад в развитие Краснокамского округа»

«Эта награда – в первую очередь оценка труда всего коллектива завода. УЗПМ поставляет продукцию в десятки регионов страны, но наши главные инженерные и производственные компетенции всегда сосредоточены здесь, в Краснокамске. Развитие крупного предприятия невозможно в отрыве от города. Модернизация мощностей и запуск новых технологических линий имеют практический смысл тогда, когда они приносят территории стабильные рабочие места, налоговую отдачу и уверенность в будущем. Завод продолжит инвестировать в развитие Краснокамска и поддерживать значимые для муниципального округа инициативы», – отметил генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв.