Генеральный директор УЗПМ награжден знаком отличия «За вклад в развитие Краснокамского округа»
12.10.2026, 16:02
Генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ) Дмитрий Пылёв награжден знаком отличия «За вклад в развитие Краснокамского округа». Торжественная церемония награждения состоялась в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города Краснокамска, во Дворце культуры Гознака.
Муниципальная награда вручена Дмитрию Пылёву за вклад в развитие Краснокамского муниципального округа и результаты работы, направленной на укрепление промышленного и социально-экономического потенциала территории.
«Эта награда – в первую очередь оценка труда всего коллектива завода. УЗПМ поставляет продукцию в десятки регионов страны, но наши главные инженерные и производственные компетенции всегда сосредоточены здесь, в Краснокамске. Развитие крупного предприятия невозможно в отрыве от города. Модернизация мощностей и запуск новых технологических линий имеют практический смысл тогда, когда они приносят территории стабильные рабочие места, налоговую отдачу и уверенность в будущем. Завод продолжит инвестировать в развитие Краснокамска и поддерживать значимые для муниципального округа инициативы», – отметил генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв.
Дмитрий Пылёв возглавляет Уральский завод противогололедных материалов более десяти лет. За это время предприятие прошло путь от локального поставщика до компании федерального масштаба. Сегодня УЗПМ является ведущим производителем современных средств для борьбы со льдом под маркой «Бионорд» и поставляет продукцию более чем в 50 регионов России.
Основная производственная площадка УЗПМ находится в Краснокамске. Сегодня завод является одним из ключевых работодателей и ведущих налогоплательщиков города, входит в топ-30 крупнейших компаний Пермского края, а также в 400 крупнейших компаний Урала и Сибири.
Предприятие активно участвует в социальной жизни Прикамья и поддерживает сборную Пермского края по парабадминтону, баскетбольные команды Bionord и Bionord Pro, хоккейный клуб «Красная звезда».
ООО «УЗПМ»Реклама