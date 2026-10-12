В Дагестане вдвое сократилось число бесхозных объектов
12.10.2026, 07:00
Количество объектов без зарегистрированных прав собственности в Дагестане уменьшилось с 644 тысяч до 360 тысяч. Об этом заявил заместитель председателя правительства республики — министр земельных и имущественных отношений Заур Эминов.
По его словам, в настоящее время в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 2 570 территориальных зонах.
Господин Эминов также отметил, что чётко обозначенные границы территорий получили уже 1 486 населённых пунктов Дагестана. Помимо этого, в республике выявили 3 800 участков, которые планируется вовлечь в жилищный оборот, в том числе для строительства индивидуальных жилых домов.