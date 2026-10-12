В Дагестане вдвое сократилось число бесхозных объектов

Господин Эминов также отметил, что чётко обозначенные границы территорий получили уже 1 486 населённых пунктов Дагестана. Помимо этого, в республике выявили 3 800 участков, которые планируется вовлечь в жилищный оборот, в том числе для строительства индивидуальных жилых домов.