В КБР до конца года закупят 15 новых автобусов
12.10.2026, 06:50
Власти Кабардино-Балкарии до конца 2026 года потратят свыше 160 млн рублей на приобретение 15 автобусов для общественного транспорта Нальчика. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Аслан Дышеков.
«Кабардино-Балкарской Республике дополнительно в 2026 году доведены средства из федерального бюджета на обновление общественного транспорта в размере 97 млн рублей. Софинансирование из республиканского бюджета составит 64 млн рублей. На указанные средства планируется в текущем году приобрести дополнительно 15 автобусов среднего класса», — отметил господин Дышеков.
По его словам, новая техника будет задействована на регулярных муниципальных маршрутах городского округа Нальчик.