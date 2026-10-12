В КБР до конца года закупят 15 новых автобусов

«Кабардино-Балкарской Республике дополнительно в 2026 году доведены средства из федерального бюджета на обновление общественного транспорта в размере 97 млн рублей. Софинансирование из республиканского бюджета составит 64 млн рублей. На указанные средства планируется в текущем году приобрести дополнительно 15 автобусов среднего класса», — отметил господин Дышеков.