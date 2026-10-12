Кассация оставила в силе приговор экс-министру Ставрополья за хищения при поставках для СВО
12.10.2026, 06:42
Пятигорский кассационный суд отклонил жалобы бывшего министра национальных отношений Ставропольского края Александра Писаренко и его соучастников. Приговор остался прежним, следует из данных в картотеке суда.
По данным следствия, в 2022 году господин Писаренко вместе с директором «Ставропольского краевого казачьего центра» Андреем Воронцовым и ещё девятью фигурантами заключали госконтракты на поставку товаров для участников СВО с аффилированными предпринимателями, завышая цены. Из-за этого региональный бюджет лишился более 130 млн рублей.
Экс-чиновника задержали в 2023 году. Ленинский районный суд Ставрополя изначально назначил ему четыре года колонии, однако в декабре 2025 года краевой суд ужесточил наказание до десяти лет. Господина Воронцова приговорили к девяти годам лишения свободы. Остальные участники схемы получили от двух до девяти лет.
В 2026 году кассационная инстанция не удовлетворила ходатайства защиты о смягчении наказания.