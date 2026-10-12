Кассация оставила в силе приговор экс-министру Ставрополья за хищения при поставках для СВО

Экс-чиновника задержали в 2023 году. Ленинский районный суд Ставрополя изначально назначил ему четыре года колонии, однако в декабре 2025 года краевой суд ужесточил наказание до десяти лет. Господина Воронцова приговорили к девяти годам лишения свободы. Остальные участники схемы получили от двух до девяти лет.