Администрация Владикавказа напомнила о правилах поведения при встрече с медведем
12.10.2026, 06:25
В администрации Владикавказа сообщили об учащении случаев появления бурых медведей рядом с населёнными пунктами в Северной Осетии. В мэрии подчеркнули, что такие встречи могут представлять опасность для человека, и напомнили жителям правила поведения при контакте с хищником.
Специалисты рекомендуют не ходить в лес в одиночку и во время движения издавать больше шума. Следует избегать густых кустов и буреломов, не оставлять в лесу пищевые отходы и ни при каких обстоятельствах не приближаться к медвежатам.
При встрече с медведем, по словам сотрудников мэрии, главное — сохранять спокойствие и не бежать. Хищника нужно постараться обойти, не поворачиваясь к нему спиной, и медленно отступать. Отпугнуть животное, как отмечают в администрации, можно любыми горящими предметами. Если медведь переходит к нападению, рекомендуется стоять на месте и издать резкий громкий крик.