Администрация Владикавказа напомнила о правилах поведения при встрече с медведем

При встрече с медведем, по словам сотрудников мэрии, главное — сохранять спокойствие и не бежать. Хищника нужно постараться обойти, не поворачиваясь к нему спиной, и медленно отступать. Отпугнуть животное, как отмечают в администрации, можно любыми горящими предметами. Если медведь переходит к нападению, рекомендуется стоять на месте и издать резкий громкий крик.