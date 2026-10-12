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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Кавказ

В Ставропольском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8 балла

12.10.2026, 06:20
Сейсмическое событие магнитудой 3,8 зарегистрировано в Красногвардейском округе Ставропольского края. По данным регионального управления МЧС России, очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров.

https://65.mchs.gov.ru

По предварительной информации, пострадавших нет, разрушения не зафиксированы. Социальной напряжённости среди местных жителей сейсмическое событие не вызвало.
Как уточнили в ведомстве, службы жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме. Сообщений о нарушениях в работе инфраструктуры или иных последствиях землетрясения в МЧС не поступало.

Мария Хоперская