В Ставропольском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8 балла
12.10.2026, 06:20
Сейсмическое событие магнитудой 3,8 зарегистрировано в Красногвардейском округе Ставропольского края. По данным регионального управления МЧС России, очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров.
По предварительной информации, пострадавших нет, разрушения не зафиксированы. Социальной напряжённости среди местных жителей сейсмическое событие не вызвало.
Как уточнили в ведомстве, службы жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме. Сообщений о нарушениях в работе инфраструктуры или иных последствиях землетрясения в МЧС не поступало.