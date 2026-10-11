Главные новости за неделю 5–11 октября. Кавказ
11.10.2026, 20:48
На Ставрополье в 2026 году ожидается рост валового регионального продукта на 1,4%, до более чем 1,9 трлн руб. Регион также планирует увеличить объем инвестиций к 2029 году до 695,5 млрд руб.
Более 340 млн руб. планируется направить до конца 2026 года на развитие агропромышленного комплекса Северной Осетии. Средства предусмотрены в рамках господдержки.
В КЧР в суд направили дело пилота вертолета после столкновения с горным хребтом. Собственнику воздушного судна, согласно материалам дела, причинен ущерб более чем на 173 млн руб.
Стоимость отопления на Ставрополье в период с 1 октября 2026 года выросла на 23,9% по сравнению с предыдущей неделей, до 4 304,14 руб. за Гкал. Это наиболее заметное изменение среди отслеживаемых в еженедельном мониторинге товаров и услуг.
В Северо-Кавказском федеральном округе в первом полугодии 2026 года спрос на покупку готового бизнеса в сфере сельского хозяйства увеличился на 18% год к году. Средняя стоимость готового бизнеса в сфере общественного питания составляет около 230 тыс. руб. Объекты в сфере производства оцениваются в среднем в 900 тыс. руб., сельского хозяйства — в 1,3 млн руб., развлечений — в 1,4 млн руб.
Средства населения Ставропольского края в банках без учета счетов эскроу на 1 сентября 2026 года составили 614,6 млрд руб., увеличившись за год на 10,4%. В сентябре максимальные ставки по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках, привлекающих наибольший объем средств граждан, постепенно повышались.
В Дагестане решили восстановить «Красный мост» в Гергебильском районе вместо строительства новой переправы. Основным аргументом стали сроки и экономия средств.