ФК «Сочи» переиграл «Уфу»
11.10.2026, 20:33
Футбольный клуб «Сочи» в рамках 13-го тура Первой лиги на «Фиште» одержал победу над «Уфой». Игра завершилась со счетом 1:0.
После 23-дневной паузы в чемпионате сочинцы принимали уфимцев. Долгий простой не прошел для команд бесследно. Весь первый тайм соперники искали игровой ритм, боролись на каждом участке поля и обменивались ударами. Однако на перерыв команды ушли при счете 0:0. На исходе часа игры гости нарушили правила в своей штрафной. Главный судья Ранэль Зияков назначил пенальти в ворота «Уфы», который уверенно реализовал Захар Федоров. Это уже седьмой гол нападающего в этом сезоне.
В оставшееся время матча наставники обеих команд провели ряд замен, освежив игру и попытавшись изменить ход встречи. Но цифры на табло остались прежними. В итоге – победа «Сочи» со счетом 1:0.
После 13 матчей «барсы» имеют в активе 26 очков и занимают второе место в турнирной таблице. В следующем туре в рамках Первой лиги подопечные Игоря Осинькина сыграют 16-го октября в Волгограде против местного «Ротора». Будущий соперник расположился на восьмой строчке в табели о рангах.