ФК «Сочи» переиграл «Уфу»

После 23-дневной паузы в чемпионате сочинцы принимали уфимцев. Долгий простой не прошел для команд бесследно. Весь первый тайм соперники искали игровой ритм, боролись на каждом участке поля и обменивались ударами. Однако на перерыв команды ушли при счете 0:0. На исходе часа игры гости нарушили правила в своей штрафной. Главный судья Ранэль Зияков назначил пенальти в ворота «Уфы», который уверенно реализовал Захар Федоров. Это уже седьмой гол нападающего в этом сезоне.