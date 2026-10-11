На участке Бештаугорского шоссе в Пятигорске обновили покрытие
11.10.2026, 17:04
На Бештаугорском шоссе в Пятигорске продолжаются дорожные работы. На участках от Кирпичного центра до съезда на Винсады уложили асфальт по подготовленному основанию. Об этом сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов в своих соцсетях.
На последнем необустроенном отрезке в границах этого участка начали фрезерование покрытия. На участке от «Метро» до кольцевой развязки на пересечении улицы Беговой и Бештаугорского шоссе установили бордюрный камень. Следующим этапом станет укладка асфальта.
Кроме того, на участке дороги вдоль питомника укладывают третий слой асфальтобетонного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.