На участке Бештаугорского шоссе в Пятигорске обновили покрытие

На Бештаугорском шоссе в Пятигорске продолжаются дорожные работы. На участках от Кирпичного центра до съезда на Винсады уложили асфальт по подготовленному основанию. Об этом сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов в своих соцсетях.