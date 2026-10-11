В Георгиевске СК проверит состояние многоквартирного дома на улице Батайской
11.10.2026, 15:16
В Георгиевске Следственный комитет организовал проверку после публикации в СМИ о ненадлежащем состоянии многоквартирного дома на улице Батайской. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.
Как следует из публикаций, крыша здания имеет многочисленные повреждения, из-за чего в квартирах и на лестничных площадках распространяются сырость и плесень. Обращения жителей, как отмечается в сообщении, не привели к решению проблемы.
По итогам проверки следователи примут процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле аппарата следственного управления.